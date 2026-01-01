Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Grammys Song of the year winners

Grammys Song of the year winners

466 views

James Bond (007) Official Soundtrack

James Bond (007) Official Soundtrack

1.3K views

summer

summer

140 views

Best of Broadway

Best of Broadway

63K views

cosmic horror/lovecraftian horror

cosmic horror/lovecraftian horror

454 views

Good mood music

Good mood music

5.4K views

Book reading

Book reading

553 views

Commute sa Umaga

Commute sa Umaga

950 views

Disney Favs

Disney Favs

624K views

드라마

드라마

7K views

Musical

Musical

3.4K views

Tarantino Mix

Tarantino Mix

8.8K views

Halloween

Halloween

15K views

요새 듣는 노래

요새 듣는 노래

297 views

halloween

halloween

960 views

90’s Workout Playlist

90’s Workout Playlist

1.7K views

Soundtracks

Soundtracks

782 views

Happy songs

Happy songs

81K views

Soundtrack

Soundtrack

1.2K views

좋아하는 곳

좋아하는 곳

1K views

safe to play at work

safe to play at work

644 views

Party mix

Party mix

4.2K views

Playlist of Joy!

Playlist of Joy!

5.7K views

Disney fav.

Disney fav.

59K views

Fantasy with Werewolves

Fantasy with Werewolves

404 views

James Bond Themes and All Songs

James Bond Themes and All Songs

1.5K views

도요한

도요한

1.9K views

OPM Melow

OPM Melow

104K views

드라마 OST

드라마 OST

919 views

Tarantino tracks

Tarantino tracks

726 views

Song Halloween

Song Halloween

147K views

Emotional piano

Emotional piano

751 views

Musicals

Musicals

1.3K views

Musical bangers

Musical bangers

64K views

Mellow'ish good tunes

Mellow'ish good tunes

688 views

Cara's birthday party

Cara's birthday party

423K views

Halloween

Halloween

1.2K views

soundtrack

soundtrack

16K views

[My] Instrumentals

[My] Instrumentals

490 views

잔잔

잔잔

239 views

Movie songs

Movie songs

34K views

내가 좋아하는 드라마 ost

내가 좋아하는 드라마 ost

329K views

OPM

OPM

4.1K views

Из фильмов

Из фильмов

12K views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

9.1K views

Girl Vibe

Girl Vibe

31K views

Contemporary Instrumental

Contemporary Instrumental

839 views

Broadway

Broadway

511 views

Mysterious

Mysterious

4.2K views

James Bond

James Bond

1.4K views