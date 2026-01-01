Arabic

122 playlist(s)

Aywa Araby

Aywa Araby
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Gamed

Gamed
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
عرااكي

عرااكي

900 views

Arabic song

Arabic song

16K views

اغاني

اغاني

50K views

تونسي ٢

تونسي ٢

55K views

اغاني جداد

اغاني جداد

1.1K views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

880 views

Rap

Rap

704 views

غداره

غداره

2.6K views

Arabic

Arabic

210K views

حب

حب

867 views

Egyptian

Egyptian

1.8K views

كوكتيل رومانسي

كوكتيل رومانسي

663 views

طرب خليجي من الله

طرب خليجي من الله

27K views

تدعين تدهل

تدعين تدهل

813 views

الشوادفي

الشوادفي

54K views

متكبرة

متكبرة

275K views

اغاني تسياق

اغاني تسياق

33K views

عبق الماضي

عبق الماضي

81K views

هيب هوب مصري

هيب هوب مصري

2.8K views

Arabic 2025

Arabic 2025

45K views

Arabic

Arabic

12K views

Forever

Forever

382 views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

890K views

حنان

حنان

574 views

Body

Body

27K views

سفير

سفير

274K views

Maghreb hotlist 2022

Maghreb hotlist 2022

22K views

اغاني زمان

اغاني زمان

41K views

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

Музыка для занятий по ВОСТОЧНЫМ ТАНЦАМ

23K views

وناسه

وناسه

70K views

Netlife أغاني عراقية

Netlife أغاني عراقية

16K views

حب

حب

1.2K views

North African hits

North African hits

30K views

خليجي جديد

خليجي جديد

547K views

Été

Été

2.3K views

قائمتي

قائمتي

212K views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

461K views

منوعات

منوعات

3M views

لا

لا

48K views

summer 2025

summer 2025

8.4K views

Arabic

Arabic

1.4K views

اغاني زمان

اغاني زمان

42K views

Arabi

Arabi

15K views

Collection C

Collection C

703 views

Arabic راب

Arabic راب

302 views

Nostalgie

Nostalgie

26K views

عراقي

عراقي

476 views

اغاني الثمانيات

اغاني الثمانيات

11K views

طرب

طرب

106K views

للبحر

للبحر

634 views