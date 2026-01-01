J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
お気に入り

お気に入り

4.9K views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

411 views

懐メロ

懐メロ

24K views

テキコレ

テキコレ

140 views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.5K views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

1.2K views

アニソン

アニソン

22K views

ポジティブ

ポジティブ

176 views

懐ソン３

懐ソン３

85K views

80年代

80年代

378 views

2025最新ヒット曲

2025最新ヒット曲

4.7K views

うた

うた

7.1K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

1.8K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

2.1K views

いい曲

いい曲

264 views

好きな曲

好きな曲

152 views

ポップス

ポップス

3.7K views

カラオケ

カラオケ

585 views

アイドル

アイドル

352 views

202601ベストヒット

202601ベストヒット

4.2K views

ドライブ

ドライブ

39K views

マイベスト

マイベスト

3.8K views

最高の曲

最高の曲

47K views

好き

好き

7.9K views

お気に入り

お気に入り

11K views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

469 views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

846 views

春ドラマ

春ドラマ

457 views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

55K views

90年代

90年代

4.1K views

懐かしい

懐かしい

10K views

さいきんJ-pop

さいきんJ-pop

408 views

はなぴよ

はなぴよ

1.2K views

リミックス

リミックス

970 views

聴きたい曲

聴きたい曲

175 views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

582 views

アイドル

アイドル

989 views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

143 views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

561K views

人気

人気

21K views

お気に入り

お気に入り

714 views

チェンソーマン爆弾

チェンソーマン爆弾

1.4K views

カラオケ2 歌えない

カラオケ2 歌えない

5.1K views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

13K views

カラオケ

カラオケ

539 views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

878 views

オリジナルソング

オリジナルソング

2.1K views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

33K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

425 views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

8.9K views