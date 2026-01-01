African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
extra muzik

extra muzik

14K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

2.1K views

New in Afrobeats 2026

New in Afrobeats 2026

8.4K views

Amapiano

Amapiano

1.3K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

41K views

Nigerian

Nigerian

1.8K views

Throwback signature

Throwback signature

268 views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

17K views

Piano

Piano

477 views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

37K views

car playlist

car playlist

1.3K views

90s Muzik

90s Muzik

505 views

Naija

Naija

2.3K views

House

House

6.4K views

Alice Vibe

Alice Vibe

12K views

Afrobeat

Afrobeat

2.4K views

Good old times

Good old times

4.5K views

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

1K views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

9K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.9K views

Amapiano

Amapiano

3.9K views

Old school afrobeats

Old school afrobeats

13K views

Mains oldies

Mains oldies

28K views

Party

Party

141 views

Naija oldschool

Naija oldschool

16K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Naija

Naija

11K views

Piano SA

Piano SA

1.2K views

hustle vibe

hustle vibe

261K views

Slow

Slow

825K views

Piano

Piano

234 views

International

International

175 views

piano piano

piano piano

3.6K views

besoin

besoin

319 views

Amapiano flows

Amapiano flows

1K views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

1M views

back then

back then

364 views

Afro 2026

Afro 2026

829 views

Lucky Dube

Lucky Dube

17K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

5K views

Amapiano

Amapiano

254 views

Naija

Naija

9.6K views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

29K views

favourite

favourite

581 views

Discover

Discover

36K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

848 views

Scrit

Scrit

2.5K views

piano chill

piano chill

2.6K views

Nigeria

Nigeria

888 views

afrobeats

afrobeats

222 views