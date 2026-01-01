African
75 playlist(s)
extra muzik
14K views
afrobeat $2025
2.1K views
New in Afrobeats 2026
8.4K views
Amapiano
1.3K views
Reggae Master Lucky Dube
41K views
Nigerian
1.8K views
Throwback signature
268 views
bongo playlist 2025
17K views
Piano
477 views
Amapiano/afrohouse
37K views
car playlist
1.3K views
90s Muzik
505 views
Naija
2.3K views
House
6.4K views
Alice Vibe
12K views
Afrobeat
2.4K views
Good old times
4.5K views
2025 Afrobeat Jams by Tomeee
1K views
old Nigeria hits
9K views
Tinos Makossa jams
1.9K views
Amapiano
3.9K views
Old school afrobeats
13K views
Mains oldies
28K views
Party
141 views
Naija oldschool
16K views
Afro Pop Sounds
15K views
Naija
11K views
Piano SA
1.2K views
hustle vibe
261K views
Slow
825K views
Piano
234 views
International
175 views
piano piano
3.6K views
besoin
319 views
Amapiano flows
1K views
Uniquement Congo
1M views
back then
364 views
Afro 2026
829 views
Lucky Dube
17K views
Chill Amapiano
5K views
Amapiano
254 views
Naija
9.6K views
South African Oldies mama's fav
29K views
favourite
581 views
Discover
36K views
AmaPiano (2025)
848 views
Scrit
2.5K views
piano chill
2.6K views
Nigeria
888 views
afrobeats
222 views