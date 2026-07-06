Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
pop acústico

pop acústico

166 views

まったり聴く歌

まったり聴く歌

834 views

Folk and Country Blues

Folk and Country Blues

1.1K views

Car song

Car song

1.1K views

Finnes det en perfekt liste?

Finnes det en perfekt liste?

235 views

Cool songs

Cool songs

723 views

Appalachian Hobbit Adventures

Appalachian Hobbit Adventures

1.2K views

તોરણ

તોરણ

2K views

Mellow train

Mellow train

654 views

Soca 2023

Soca 2023

57K views

Morning’ shower

Morning’ shower

990 views

Movies

Movies

14K views

Bright Leaves, Cold Air

Bright Leaves, Cold Air

407 views

Pub music

Pub music

884 views

Indie Songs

Indie Songs

51K views

working song

working song

3.6K views

Saturday Biscuits

Saturday Biscuits

128 views

Clásicos

Clásicos

4.8M views

Folklore flash

Folklore flash

13K views

Camping

Camping

538 views

cuddle music

cuddle music

2.9K views

Awesome Folk 60’s

Awesome Folk 60’s

10K views

road trip

road trip

584 views

Viaje tranqui español

Viaje tranqui español

1.3M views

Angela

Angela

410 views

Boleros fiesta

Boleros fiesta

256 views

(20260706) 플레이리스트

(20260706) 플레이리스트

193 views

argentina

argentina

4.7K views

Irish songs

Irish songs

3K views

Mellow Tunes

Mellow Tunes

1.1K views

Car Playlist

Car Playlist

2.7K views

Various

Various

248K views

Stripped

Stripped

364 views

アコギ

アコギ

158 views

ฟังสบาย

ฟังสบาย

91K views

Country

Country

137 views

Supper Club

Supper Club

185 views

Heaven knows

Heaven knows

469K views

Acoustic

Acoustic

6.4K views

Sunset

Sunset

273 views

Folk Legends

Folk Legends

10K views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

273 views

Wedding Bollywood songs

Wedding Bollywood songs

24K views

Mix música

Mix música

537 views

노래

노래

413 views

聞きたいわ

聞きたいわ

188 views

Boleros

Boleros

564 views

Tanguitos del viejo

Tanguitos del viejo

159K views

Maria

Maria

1K views

Mountain Sunset

Mountain Sunset

74K views