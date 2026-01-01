R&B & soul

125 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
90s Groove

90s Groove

83K views

Soulful Chillin’🌻

Soulful Chillin’🌻

773 views

Sweet soul

Sweet soul

37K views

Easy morning

Easy morning

348 views

R&B Mood

R&B Mood

21K views

anos 2000

anos 2000

1.9K views

신나는

신나는

1.3K views

Driving around

Driving around

1.9K views

Mona's rap playlist

Mona's rap playlist

132 views

Mowtown

Mowtown

17K views

Head Bop

Head Bop

214 views

Best of The best groovy jam's

Best of The best groovy jam's

675 views

Old school playlist

Old school playlist

1.9K views

R & B Gospel

R & B Gospel

2.1K views

in the vibe

in the vibe

614 views

밤드라이브(팝송)

밤드라이브(팝송)

10K views

Work out

Work out

599 views

Slow Jamz

Slow Jamz

348K views

party

party

473 views

잔잔

잔잔

1.5K views

Old School funk&soul

Old School funk&soul

6K views

Make you dance

Make you dance

24K views

Music soul fun

Music soul fun

340 views

日本R&B

日本R&B

1K views

sunday jams

sunday jams

1K views

Afro 2026

Afro 2026

829 views

Christmas Day 2023

Christmas Day 2023

161 views

랩

310 views

하늘

하늘

552 views

Back in the day

Back in the day

906 views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

2.5K views

Worship my

Worship my

274 views

Office Music

Office Music

3.5K views

get down

get down

9.6K views

R&B 90s and 2000s

R&B 90s and 2000s

27K views

R&B

R&B

44K views

Sweet soul

Sweet soul

1.5K views

Soul

Soul

4.9K views

Motown's Best 70's

Motown's Best 70's

38K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

848 views

Christmas

Christmas

764 views

초딩발라드

초딩발라드

6.6K views

slow jams 80's

slow jams 80's

10K views

Slow

Slow

1K views

cool breeze

cool breeze

473 views

Taylor Made

Taylor Made

783 views

Feelings

Feelings

7.7K views

slow music

slow music

49K views

Back in the Day

Back in the Day

12K views

R&B

R&B

263 views