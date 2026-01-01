Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Too Big To Fail

Too Big To Fail

222 views

Felizmente triste

Felizmente triste

178 views

indie

indie

342 views

¿Cómo hago para llegar a tu corazón?

¿Cómo hago para llegar a tu corazón?

2.5K views

best songs of 2025

best songs of 2025

1K views

Made In Manchester

Made In Manchester

9.2K views

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

Nova Sélecta + Nova Club March 2026

371 views

Playlist 03

Playlist 03

20K views

2025 the Playlist

2025 the Playlist

4K views

Chill cool girl

Chill cool girl

400 views

Your Top Songs 2020

Your Top Songs 2020

4.7K views

fall finds

fall finds

202 views

Road trip

Road trip

9.7K views

Indie Gurls

Indie Gurls

455 views

New Indie playlist start 2023-

New Indie playlist start 2023-

279 views

Oh wow this is so alt but in the saddest way I might cry.

Oh wow this is so alt but in the saddest way I might cry.

856 views

Culture Study Songs of the 2026 Summer

Culture Study Songs of the 2026 Summer

628 views

Noche de Sushi

Noche de Sushi

4.9K views

alt tracks

alt tracks

1K views

Vibes

Vibes

757 views

indie

indie

6.2K views

canciones tristes

canciones tristes

738 views

October 2025

October 2025

160 views

Blue October Radio

Blue October Radio

683 views

Mood improve

Mood improve

2.5K views

Fav 2026 Songs

Fav 2026 Songs

621 views

Doomer Music

Doomer Music

1.2K views

For me

For me

1K views

The Goods

The Goods

513 views

relax

relax

416 views

argento nuevos

argento nuevos

167 views

rock pop alternativo nacional

rock pop alternativo nacional

811 views

シーシャ

シーシャ

135 views

Rainy and Dark days

Rainy and Dark days

188 views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

236 views

Relax

Relax

5.5K views

All New Brazilian New Rock

All New Brazilian New Rock

321 views

90s indie/alternative

90s indie/alternative

349K views

Punk

Punk

1.1K views

2000’s alt rock

2000’s alt rock

4.9K views

Oh to be young

Oh to be young

8.4K views

radio serenatas

radio serenatas

211 views

bleeding out

bleeding out

936 views

Montreal to shower

Montreal to shower

167 views

2026 J Sound City Español

2026 J Sound City Español

445 views

Summer 2025

Summer 2025

1.8K views

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

333 views

need never get old - good vibes!

need never get old - good vibes!

797 views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

7.2K views

spanish

spanish

23K views