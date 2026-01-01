Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
華語金曲

華語金曲

537 views

Move

Move

47K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.8K views

Canto Pop New

Canto Pop New

226 views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.5K views

微搖滾音樂

微搖滾音樂

216 views

老歌曲

老歌曲

7.3K views

香港歌

香港歌

6.7K views

中文舞曲

中文舞曲

20K views

粵語流行曲精選（1）

粵語流行曲精選（1）

867 views

1980s

1980s

170K views

日常音樂

日常音樂

1.8K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

25K views

2001流行歌曲

2001流行歌曲

923 views

一夜一夜一夜

一夜一夜一夜

690 views

listen

listen

620 views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

9.3K views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

20K views

新粤语流行

新粤语流行

871 views

音樂永續作品

音樂永續作品

6.8K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

366 views

Background music

Background music

89K views

Canto playlist

Canto playlist

451 views

Chinese Songs

Chinese Songs

3.3K views

2000s Cantopop

2000s Cantopop

860 views

90’s2000’s情歌

90’s2000’s情歌

2.7K views

80金曲

80金曲

13K views

華語舞曲

華語舞曲

34K views

Rap

Rap

547 views

我的情歌年代

我的情歌年代

41K views

Queen

Queen

2.3K views

Chinese

Chinese

959 views

Cantonese songs

Cantonese songs

19K views

老歌金曲

老歌金曲

926 views

香港精神

香港精神

1.1K views

80年代女歌手

80年代女歌手

30K views

90年代粵語歌

90年代粵語歌

5.7K views

華語新歌

華語新歌

980 views

冷門歌曲

冷門歌曲

182 views

最新音樂

最新音樂

2.2K views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

220K views

2000年懷念歌曲

2000年懷念歌曲

2.2K views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

943 views

輕鬆愉快華語音樂

輕鬆愉快華語音樂

9.9K views

R&B

R&B

376 views

Timeless 廣東歌

Timeless 廣東歌

2.2K views

Cantopop 2026

Cantopop 2026

72K views

經典金曲

經典金曲

21K views

80年代華語經典

80年代華語經典

9.2K views

My A List

My A List

229 views